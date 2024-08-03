В областном ТЦК и СП прокомментировали видео конфликта в Одессе с участием военнослужащих и гражданских

Инцидент связан с незаконным проникновением на территорию Приморского районного ТЦК и СП.

Сегодня сетью распространялось видео конфликта с представителями ТЦК в Одессе. Как сообщают в областном ТЦК и СП, инцидент связан с незаконным проникновением на территорию Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестных лиц.

«Установлено, что во время заезда транспортного средства на территорию центра эти лица незаконно вывели с территории военнообязанного гражданина, который находился на территории центра для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии», - сообщили там.

Областной ТЦК и СП подчеркивает, что работники и военнослужащие роты охраны действовали в соответствии с законодательством, препятствуя незаконному уходу с территории военнообязанным.

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