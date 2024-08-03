В обласному ТЦК та СП прокоментували відео конфлікту в Одесі за участі військовослужбовців та цивільних

Інцидент пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного ТЦК і СП.

Сьогодні мережею ширилося відео конфлікту з представниками ТЦК в Одесі. Як кажуть в обласному ТЦК та СП, інцидент пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб.

«Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії» - повідомили там.

Обласний ТЦК та СП підкреслює, що працівники та військовослужбовці роти охорони діяли у відповідності до законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним.

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