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Камала Гарріс проведе співбесіду з шістьма кандидатами на посаду віцепрезидента – ЗМІ

19:17, 3 серпня 2024
Кінцевий термін для обрання напарника фактично закінчиться 6 серпня, коли Гарріс розпочне тур сімома ключовими штатами.
Камала Гарріс проведе співбесіду з шістьма кандидатами на посаду віцепрезидента – ЗМІ
Джерело фото: АР
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Віцепрезидентка Камала Гарріс цими вихідними проводитиме співбесіди з шістьма потенційними претендентами на майбутню роль віцепрезидента. Про це повідомляє «АР» із посиланням на джерела.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Камала Гарріс офіційно отримала необхідну кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США.

Як зазначається, до списку претендентів увійшли губернатори Кентуккі Енді Бешир, Іллінойсу Джей Б. Пріцкер, Пенсильванії Джош Шапіро та Міннесоти Тім Вальц, а також сенатор Марк Келлі з Аризони та міністр транспорту Піт Буттіджедж.

Одними із головних кандидатур під час «скороченого» процесу відбору, який спочатку складався із близько десяти імен, вважалися Шапіро та Келлі.

Деякі публічно відмовилися від розгляду, зокрема, губернатор Північної Кароліни Рой Купер, який близький до Гарріс з часів їхньої спільної роботи, коли вона була генеральним прокурором штату.

Також у ЗМІ пишуть, що крайній термін для вибору кандидата у віцепрезиденти – вівторок 6 серпня, коли Гарріс почне турне по семи ключових штатах.

Нагадаємо, що Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рейтингом у ключових штатах.

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