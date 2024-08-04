На відбудову дитячої лікарні «Охматдит» проведуть новий тендер

Тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть новий на Prozorro. Про це заявили у МОЗ, розставляючи всі крапки на «і» у питаннях відбудови лікарні.
Так, станом на 3 серпня загальна сума зібраних коштів для відновлення Охматдиту складає близько 1,6 млрд гривень (з яких понад 400 млн надійде у вигляді медичного обладнання):
Щодо тендеру у МОЗ повідомили наступне:
«Благодійний фонд “Охматдит - здорове дитинство” провів тендер на поточний ремонт під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт, та у межах суми, зібраної на рахунку фонду. Результати цього тендеру були скасовані, жодних договорів не було підписано.
Ситуація з проведеним тендером стосувалася виключно грошей, зібраних Благодійним фондом “Омхатдит - здорове дитинство”, який проводив збір самостійно.
Кошти, зібрані самою лікарнею, UNITED24, фундацією The Howard G. Buffett Foundation та урядами Литви та України жодним чином не фігурували у проведеному тендері. Використання цих коштів відбуватиметься з дотриманням встановлених вимог під пильною увагою Міністерства охорони здоровʼя та громадськості.
Наразі не витрачено жодної копійки з коштів на відбудову Охматдиту».
За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, наступні рішення такі:
«Окремо найближчим часом ми проведемо дискусії з представниками найбільших будівельних компаній та запросимо їх до участі в тендері. Будемо просити долучитися тих, хто має бездоганну репутацію та необхідні для якісного виконання робіт потужності», - зазначив Ляшко.
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