На відбудову дитячої лікарні «Охматдит» проведуть новий тендер

Для проведення робіт з відновлення пошкодженого корпусу Охматдиту буде оголошено новий тендер на Prozorro.

Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть новий на Prozorro. Про це заявили у МОЗ, розставляючи всі крапки на «і» у питаннях відбудови лікарні.

Так, станом на 3 серпня загальна сума зібраних коштів для відновлення Охматдиту складає близько 1,6 млрд гривень (з яких понад 400 млн надійде у вигляді медичного обладнання):

312 млн гривень надійшло безпосередньо на рахунок лікарні НДСЛ Охматдит;

379 млн гривень – на рахунок Благодійного фонду «Омхатдит - здорове дитинство», яким і був проведений скасований тендер;

Більше 320 млн гривень було зібрано у межах спільного збору платформи United24 та Monobank, які перерахували напряму на рахунок МОЗ у Нацбанку.

$ 11,2 млн – виділив The Howard G. Buffett Foundation на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі Охматдиту (надійдуть вже у вигляді обладнання);

$ 1 млн – надійшло від Уряду Литви;

100 млн гривень виділив Уряд України.

Щодо тендеру у МОЗ повідомили наступне:

«Благодійний фонд “Охматдит - здорове дитинство” провів тендер на поточний ремонт під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт, та у межах суми, зібраної на рахунку фонду. Результати цього тендеру були скасовані, жодних договорів не було підписано.

Ситуація з проведеним тендером стосувалася виключно грошей, зібраних Благодійним фондом “Омхатдит - здорове дитинство”, який проводив збір самостійно.

Кошти, зібрані самою лікарнею, UNITED24, фундацією The Howard G. Buffett Foundation та урядами Литви та України жодним чином не фігурували у проведеному тендері. Використання цих коштів відбуватиметься з дотриманням встановлених вимог під пильною увагою Міністерства охорони здоровʼя та громадськості.

Наразі не витрачено жодної копійки з коштів на відбудову Охматдиту».

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, наступні рішення такі:

Кошти, зібрані на рахунках Благодійного фонду «Охматдит - здорове дитинство» для відбудови Охматдиту, будуть переведені на рахунок лікарні.

Для проведення робіт з відновлення пошкодженого корпусу Охматдиту буде оголошено новий тендер на Prozorro, він буде проведений із урахуванням усіх законодавчих вимог.

До кінця наступного тижня буде створено Раду з відновлення, до складу якої запросять долучитися представників найбільших донорів. Також до неї увійдуть представники Охматдиту, МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій та професійних асоціацій.

Рада з відновлення погодить основні вимоги до будівельних компаній та критерії, за яким буде здійснюватись вибір.

Щотижня публікуватиметься звіт про проведену роботу, аби кожна людина мала чітке розуміння, на що витрачаються зібрані кошти.

«Окремо найближчим часом ми проведемо дискусії з представниками найбільших будівельних компаній та запросимо їх до участі в тендері. Будемо просити долучитися тих, хто має бездоганну репутацію та необхідні для якісного виконання робіт потужності», - зазначив Ляшко.

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