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На відбудову дитячої лікарні «Охматдит» проведуть новий тендер

07:54, 4 серпня 2024
Для проведення робіт з відновлення пошкодженого корпусу Охматдиту буде оголошено новий тендер на Prozorro.
На відбудову дитячої лікарні «Охматдит» проведуть новий тендер
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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Тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть новий на Prozorro. Про це заявили у МОЗ, розставляючи всі крапки на «і» у питаннях відбудови лікарні.

Так, станом на 3 серпня загальна сума зібраних коштів для відновлення Охматдиту складає близько 1,6 млрд гривень (з яких понад 400 млн надійде у вигляді медичного обладнання):

  • 312 млн гривень надійшло безпосередньо на рахунок лікарні НДСЛ Охматдит;
  • 379 млн гривень – на рахунок Благодійного фонду «Омхатдит - здорове дитинство», яким і був проведений скасований тендер;
  • Більше 320 млн гривень було зібрано у межах спільного збору платформи United24 та Monobank, які перерахували напряму на рахунок МОЗ у Нацбанку.
  • $ 11,2 млн – виділив The Howard G. Buffett Foundation на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі Охматдиту (надійдуть вже у вигляді обладнання);
  • $ 1 млн – надійшло від Уряду Литви;
  • 100 млн гривень виділив Уряд України.

Щодо тендеру у МОЗ повідомили наступне:

«Благодійний фонд “Охматдит - здорове дитинство” провів тендер на поточний ремонт під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт, та у межах суми, зібраної на рахунку фонду. Результати цього тендеру були скасовані, жодних договорів не було підписано.  

Ситуація з проведеним тендером стосувалася виключно грошей, зібраних Благодійним фондом “Омхатдит - здорове дитинство”, який проводив збір самостійно.

Кошти, зібрані самою лікарнею, UNITED24, фундацією The Howard G. Buffett Foundation та урядами Литви та України жодним чином не фігурували у проведеному тендері. Використання цих коштів відбуватиметься з дотриманням встановлених вимог під пильною увагою Міністерства охорони здоровʼя та громадськості.

Наразі не витрачено жодної копійки з коштів на відбудову Охматдиту».

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, наступні рішення такі:

  • Кошти, зібрані на рахунках Благодійного фонду «Охматдит - здорове дитинство» для відбудови Охматдиту, будуть переведені на рахунок лікарні.
  • Для проведення робіт з відновлення пошкодженого корпусу Охматдиту буде оголошено новий тендер на Prozorro, він буде проведений із урахуванням усіх законодавчих вимог.
  • До кінця наступного тижня буде створено Раду з відновлення, до складу якої запросять долучитися представників найбільших донорів. Також до неї увійдуть представники Охматдиту, МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій та професійних асоціацій.
  • Рада з відновлення погодить основні вимоги до будівельних компаній та критерії, за яким буде здійснюватись вибір.
  • Щотижня публікуватиметься звіт про проведену роботу, аби кожна людина мала чітке розуміння, на що витрачаються зібрані кошти.

«Окремо найближчим часом ми проведемо дискусії з представниками найбільших будівельних компаній та запросимо їх до участі в тендері. Будемо просити долучитися тих, хто має бездоганну репутацію та необхідні для якісного виконання робіт потужності», - зазначив Ляшко.

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