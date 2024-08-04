На восстановление детской больницы «Охматдет» проведут новый тендер

Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса Охматдета будет объявлен новый тендер на Prozorro.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Тендер на восстановление «Охматдета» отменят и проведут новый на Prozorro. Об этом заявили в Минздраве, расставляя все точки на «i» в вопросах восстановления больницы.

Так, по состоянию на 3 августа общая сумма собранных средств для восстановления Охматдета составляет около 1,6 млрд гривен (из которых более 400 млн поступит в виде медицинского оборудования):

312 млн гривен поступило непосредственно на счет больницы НДСЛ Охматдет;

379 млн гривен – на счет Благотворительного фонда «Охматдет – здоровое детство», которым и был проведен отмененный тендер;

Более 320 млн гривен было собрано в рамках совместного сбора платформы United24 и Monobank, которые перечислили напрямую на счет Минздрава в Нацбанке.

$11,2 млн – выделил The Howard G. Buffett Foundation на закупку полного перечня поврежденного оборудования в современном корпусе Охматдета (поступят уже в виде оборудования);

$1 млн – поступило от Правительства Литвы;

100 млн гривен выделило Правительство Украины.

Относительно тендера в Минздраве сообщили следующее:

«Благотворительный фонд «Охматдет – здоровое детство» провел тендер на текущий ремонт под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт, и в пределах суммы, собранной на счете фонда. Результаты этого тендера были отменены, никакие договоры не были подписаны.

Ситуация с проведенным тендером касалась исключительно денег, собранных Благотворительным фондом «Охматдет – здоровое детство», который проводил сбор самостоятельно.

Средства, собранные самой больницей, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation и правительствами Литвы и Украины никак не фигурировали в проведенном тендере. Использование этих средств будет происходить с соблюдением установленных требований под пристальным вниманием Министерства здравоохранения и общественности.

В настоящий момент не потрачено ни копейки из средств на восстановление Охматдета».

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, следующие решения таковы:

Средства, собранные на счетах Благотворительного фонда «Охматдет – здоровое детство» для восстановления Охматдета, будут переведены на счет больницы.

Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса Охматдета будет объявлен новый тендер на Prozorro, он будет проведен с учетом всех законодательных требований.

До конца следующей недели будет создан Совет по восстановлению, в состав которого будут приглашены представители крупнейших доноров. Также в него войдут представители Охматдета, Минздрава, пациентского сообщества, антикоррупционных организаций и профессиональных ассоциаций.

Совет по восстановлению согласует основные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет производиться выбор.

Еженедельно будет публиковаться отчет о проделанной работе, чтобы каждый человек имел четкое понимание, на что тратятся собранные средства.

«Отдельно в ближайшее время мы проведем дискуссии с представителями крупнейших строительных компаний и пригласим их к участию в тендере. Будем просить приобщиться к тем, кто имеет безупречную репутацию и необходимы для качественного выполнения работ мощности», - отметил Ляшко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.