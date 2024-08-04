На восстановление детской больницы «Охматдет» проведут новый тендер

Тендер на восстановление «Охматдета» отменят и проведут новый на Prozorro. Об этом заявили в Минздраве, расставляя все точки на «i» в вопросах восстановления больницы.
Так, по состоянию на 3 августа общая сумма собранных средств для восстановления Охматдета составляет около 1,6 млрд гривен (из которых более 400 млн поступит в виде медицинского оборудования):
Относительно тендера в Минздраве сообщили следующее:
«Благотворительный фонд «Охматдет – здоровое детство» провел тендер на текущий ремонт под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт, и в пределах суммы, собранной на счете фонда. Результаты этого тендера были отменены, никакие договоры не были подписаны.
Ситуация с проведенным тендером касалась исключительно денег, собранных Благотворительным фондом «Охматдет – здоровое детство», который проводил сбор самостоятельно.
Средства, собранные самой больницей, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation и правительствами Литвы и Украины никак не фигурировали в проведенном тендере. Использование этих средств будет происходить с соблюдением установленных требований под пристальным вниманием Министерства здравоохранения и общественности.
В настоящий момент не потрачено ни копейки из средств на восстановление Охматдета».
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, следующие решения таковы:
«Отдельно в ближайшее время мы проведем дискуссии с представителями крупнейших строительных компаний и пригласим их к участию в тендере. Будем просить приобщиться к тем, кто имеет безупречную репутацию и необходимы для качественного выполнения работ мощности», - отметил Ляшко.
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