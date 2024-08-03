Практика судов
  1. В мире

США и Великобритания призывают своих граждан покинуть Ливан как можно скорее

18:18, 3 августа 2024
В посольстве США в Ливане призвали использовать «любой доступный билет».
США и Великобритания призывают своих граждан покинуть Ливан как можно скорее
Источник фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Великобритании призвало британских граждан покинуть Ливан. Там отметили, что Соединенное Королевство продолжает рекомендовать избегать любых поездок в Ливан и рекомендует британским гражданам, которые все еще находятся в стране, уехать сейчас, пока доступны коммерческие варианты.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми сказал: «Напряжение высокое, и ситуация может быстро ухудшиться. Хотя мы круглосуточно работаем над укреплением нашего консульского присутствия в Ливане, мое послание британским гражданам является четким: езжайте сейчас».

Также своих граждан покинуть Ливан, используя «любой доступный билет», просят Соединенные Штаты Америки, пишет  «Le Monde».

«Мы поощряем тех, кто желает вылететь из Ливана, забронировать любой доступный билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует за выбранным ими маршрутом», - заявили в посольстве США в Ливане.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

«Поскольку есть тенденция к уменьшению количества и качества человеческого мобилизационного ресурса» – в Минобороны объяснили, почему против полного запрета на мобилизацию до 25 лет

При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса в условиях длительной вооруженной агрессии принятие законопроекта поставит под угрозу выполнение мер по доукомплектованию Вооруженных Сил, считает Минобороны.

Верховный Суд решил, может ли отец перечислить алименты на личный счет ребенка, а не его матери

Добровольное перечисление отцом алиментов на личный счет несовершеннолетнего ребенка считается исполнением судебного приказа о взыскании алиментов – Верховный Суд.

Помощник Камалы Харрис из числа бывших судебных активистов продвигает увеличение количества судей Верховного Суда США, чтобы уменьшить вес голосов судей, назначенных Трампом

Ключевым помощником кандидатки в президенты США Камалы Харрис является экс-соучредитель неправительственной организации Demand Justice, призвавшей увеличить количество судей в Верховном Суде, чтобы Джо Байден мог назначать «новых либеральных судей» и таким образом перебалансировать вес голосов в ВС США в пользу демократов.

Справку о несудимости можно будет получить с электронным апостилем, но не раньше июня 2025 года

Кабмин принял новый порядок ведения Электронного реестра апостилей, но он заработает в июне 2025 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду