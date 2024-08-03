США и Великобритания призывают своих граждан покинуть Ливан как можно скорее

В посольстве США в Ливане призвали использовать «любой доступный билет».

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Правительство Великобритании призвало британских граждан покинуть Ливан. Там отметили, что Соединенное Королевство продолжает рекомендовать избегать любых поездок в Ливан и рекомендует британским гражданам, которые все еще находятся в стране, уехать сейчас, пока доступны коммерческие варианты.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми сказал: «Напряжение высокое, и ситуация может быстро ухудшиться. Хотя мы круглосуточно работаем над укреплением нашего консульского присутствия в Ливане, мое послание британским гражданам является четким: езжайте сейчас».

Также своих граждан покинуть Ливан, используя «любой доступный билет», просят Соединенные Штаты Америки, пишет «Le Monde».

«Мы поощряем тех, кто желает вылететь из Ливана, забронировать любой доступный билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует за выбранным ими маршрутом», - заявили в посольстве США в Ливане.

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