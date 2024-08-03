В Киеве запустили дашборд о радиационном фоне в городе – где смотреть

Дашборд предоставляет информацию о радиационном фоне на семи локациях в разных районах Киева.

В Киеве появился новый публичный дашборд, предоставляющий информацию об уровне радиации в городе. Его добавили на Официальном портале столицы, сообщили в КГГА.

Дашборд радиационного мониторинга предоставляет подробную информацию о радиационном фоне на семи локациях в разных районах Киева, в частности, средние показатели за сутки и локации замеров.

Датчики, которые установили весной 2022 года при поддержке меценатов, передают данные в режиме реального времени и являются надежным источником информации.

«С момента начала наблюдений радиационный фон в столице находился в пределах норм», - отмечают в КГГА.

Информация о радиационном фоне на Официальном портале Киева по ссылке – здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.