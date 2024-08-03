В просьбе о помиловании репортер Эван Гершкович попросил путина дать интервью – СМИ

Репортер в просьбе о помиловании, которую от него требовали в рф, попросил об интервью с путиным.

Источник фото: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Журналист «The Wall Street Journal» Эван Гершкович, освобожденный в рамках обмена, попросил в письме о помиловании об интервью путина. Об этом говорится в материале «WSJ» относительно деталей обмена.

По данным СМИ, перед освобождением от репортера потребовали написать официальную просьбу о президентском помиловании на имя российского диктатора путина.

«В распечатке просьбы было большое пустое место, которое заключенный мог заполнить по желанию или просто оставить пустым. Официальным русским языком, который он отточил за 16 месяцев тюрьмы, корреспондент журнала заполнил эту строку. В последней строке он сделал свое предложение: Согласится ли путин после освобождения дать интервью», – говорится в статье.

Неизвестно, ответил ли кремль на вопрос журналиста, а также попало ли это письмо прямо к путину.

Как сообщалось, 1 августа произошел большой обмен заключенными между США, Германией и рф. Президент США Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты.

Джо Байден и Камала Гаррис лично встретили освобожденных после обмена американцев с самолета в США.

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