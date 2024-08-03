Компенсацию єВідновлення можно будет использовать для погашения кредита на покупку квартиры

Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат єВідновлення, а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств с компенсации. Такие изменения предлагает законопроект № 11444, сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Так, предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за средства єВідновлення, не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Кроме этого, текущие счета, открытые для зачисления компенсации, нельзя будет арестовать или взыскать в рамках исполнения закона «Об исполнительном производстве». Исключение – ситуации, когда компенсацию получили незаконно и ее должны вернуть в полном объеме.
«Также в документе прописаны процедуры признания населенного пункта территорией, непригодной для жизнедеятельности, и, соответственно, жилье, которое расположено там, приравнивается к уничтоженному объекту. Проведение обследования такого жилья для получения компенсации не потребуется», – подчеркнула Елена Шуляк.
Кроме этого, законопроект №11444 предлагает, чтобы компенсацию єВідновлення можно было использовать для погашения кредита на приобретение или инвестирование в объект жилой недвижимости, или земельного участка, на котором расположен такой объект. Предполагается, что компенсация за поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется обременение его ипотекой, предоставляется при условии получения согласия кредитора.
Помимо упрощения процедуры получения компенсации, законопроект №11444 более четко прописывает как условия ее предоставления, так и непредоставления. В частности, прилагается такое основание для отказа как подача заявления по объекту, который не был поврежден или уничтожен в результате российской вооруженной агрессии. Более того, устанавливается ответственность за нецелевое использование денежных средств компенсации єВідновлення.
«Предлагаемый нами законопроект урегулирует внесение в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информации о поврежденных/уничтоженных объектах недвижимого имущества для целей, не связанных с предоставлением компенсации. Внесение такой информации является актуальным для неначисления и неуплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», - отметила Елена Шуляк.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что гражданам, которые по тем или иным причинам не внесли свое поврежденное или разрушенное жилье в Государственный Реестр вещных прав (ДРРП), предлагают упростить возможность получить компенсацию. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно. В Верховную Раду внесли законопроект № 11440, упрощающий процесс получения компенсации єВідновлення.
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