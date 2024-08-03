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Компенсацію єВідновлення можна буде використовувати для погашення кредиту на придбання квартири

19:53, 3 серпня 2024
Пропонується, щоб компенсацію можна було використовувати для погашення кредиту на придбання або інвестування в об’єкт житлової нерухомості, або земельної ділянки, на якій розташовано такий об’єкт.
Компенсацію єВідновлення можна буде використовувати для погашення кредиту на придбання квартири
Джерело фото: Leohoho / unsplash
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Українців хочуть звільнити від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат єВідновлення, а кошти компенсації можна буде використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної. Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації. Такі зміни пропонує законопроєкт № 11444, повідомила голови парламентького Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Так, пропонується, щоб громадяни України, які купують житло за кошти єВідновлення, не сплачували збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Крім цього, поточні рахунки, відкриті для зарахування компенсації, не можна буде заарештувати, або стягнути у межах виконання закону «Про виконавче провадження». Виняток – ситуації, коли компенсацію отримали незаконно і її мають повернути у повному обсязі.

«Також у документі прописані процедури визнання населеного пункту територією, непридатною для життєдіяльності, і, відповідно, житло, яке там розташоване, прирівнюється до знищеного об’єкта. Проведення обстеження такого житла для отримання компенсації не потребується», – акцентувала Олена Шуляк.

Крім цього, законопроєкт №11444 пропонує, щоб компенсацію єВідновлення можна було використовувати для погашення кредиту на придбання або інвестування в об’єкт житлової нерухомості, або земельної ділянки, на якій розташовано такий об’єкт. Передбачається, що компенсація за пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна, щодо якого наявне обтяження його іпотекою, надається за умови отримання згоди кредитора.

Крім спрощення процедури отримання компенсації, законопроєкт №11444 більш чітко прописує як умови її надання, так і ненадання. Зокрема, додається така підстава для відмови як подання заяви по об’єкту, який не був пошкоджений або знищений в результаті російської збройної агресії. Більше того, встановлюється відповідальність за нецільове використання грошових коштів компенсації єВідновлення.

«Пропонований нами законопроєкт врегульовує внесення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна інформації про пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна для цілей, не пов’язаних з наданням компенсації. Внесення такої інформації є актуальним для ненарахування та несплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», – зазначила Олена Шуляк.

Також «Судово-юридична газета» писала, що громадянам, які з тих чи інших причин не внесли своє пошкоджене або зруйноване житло у Державний Реєстр речових прав (ДРРП), пропонують спростити можливість отримати компенсацію єВідновлення. Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло, але тепер отримувати витяг з БТІ буде необовʼязково. У Верховну Раду внесли законопроєкт № 11440, який спрощує процес отримання компенсації єВідновлення.

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