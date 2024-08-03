Українські фехтувальниці перемогли збірну Японії та вийшли у фінал Олімпіади-2024

Україна вийшла у фінал Олімпіади-2024 у командному турнірі з фехтування на шаблі.

Українські фехтувальниці вийшли у фінал Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях у жіночій команді — перемогли 45:32 збірну Японії.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Україна вийшла у півфінал Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях у жіночій команді – перемогли 45:37 збірну Італії.

Зустріч складалася з дев'яти дуелей. Кольори України захищали Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Кожна з них тричі виходила на арену.

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