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Загубили банківську картку, на яку надходила пенсія, – що робити пенсіонерам

20:30, 3 серпня 2024
Найперше, що необхідно зробити, при втраті банківської карти – заблокувати її.
Загубили банківську картку, на яку надходила пенсія, – що робити пенсіонерам
Джерело фото: Ffreepik
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У Пенсійному фонді України розповіли, що при втраті банківської карти, найперше, що необхідно зробити – заблокувати її.

Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку, в якому ви обслуговуєтесь як отримувач пенсії, і повідомити про втрату. Задля збереження коштів, співробітники банку заблокують карту.

Також заблокувати карту людина може, використовуючи мобільний банкінг, інтернет-банк або безпосередньо у відділенні банку.

«Для випуску нової банківської картки для отримання пенсії необхідно замовити нову карту, звернувшись до найближчого відділення вашого банку. Як правило, нова карта “прив’язується” до поточного банківського рахунку пенсіонера», - сказано у повідомленні.

У ПФУ зазначають, що якщо пенсіонер змінює рахунок у банку (змінює банк), то необхідно повідомити про це орган Пенсійного фонду України. Для цього до будь-якого зручного сервісного центру Фонду або через вебпортал електронних послуг Фонду слід подати відповідну заяву зі зміненими реквізитами.

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