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Що врегулює новий закон про страховий стаж українців за кордоном

21:44, 3 серпня 2024
Які питання врегулює закон про страховий стаж українців за кордоном.
Що врегулює новий закон про страховий стаж українців за кордоном
Джерело фото: ЗМІ
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Закон про врахування до страхового стажу українців періоду роботи за межами держави врахував рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, викладені в Щорічній доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році.

Водночас питання практичної реалізації норм цього Закону та додержання при цьому прав громадян на належне пенсійне забезпечення перебуває на контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Закон врегульовує, зокрема, питання:

  • обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;
  • зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього срср;
  • порядку виплати пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, а також тих, які проживають на ТОТ України або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, що ухвалений законопроєкт 9453 вирішує низку проблем у сфері пенсійного забезпечення.

Зокрема, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

Також для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. 

Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії,матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Однак у Мінсоцполітики звертають увагу, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. «пропорційний» принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії буде залежати від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Також до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не буде зараховуватися робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи  воєнізованих формуваннях,  судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

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