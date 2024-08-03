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Прикордонники зупинили чоловіка з двома дружинами, який намагався виїхати за кордон

18:54, 3 серпня 2024
Одна із дружин була фіктивна для виїзду за кордон, друга — справжня.
Прикордонники зупинили чоловіка з двома дружинами, який намагався виїхати за кордон
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Під час перевірки документів у пункті пропуску «Львів» прикордонники викрили псевдоподружжя, яке проявляло акторську майстерність. Про це повідомили у ДПСУ.

«До останнього «пара» трималась за руки та вдавали закоханих. Цікаво, що в цей самий час справжня дружина чоловіка, який намагався незаконно виїхати, прямувала на виїзд з України через пункт пропуску «Шегині». Коли ж дізналась, що плани чоловіка викрили - повернулась та приїхала до нього. Шлюб «пара» уклала наприкінці червня. Незадовго до цього реальне подружжя розлучилось», - розповіли у ДПСУ.

42-річного чоловіка через кордон прикордонники не пропустили.

До Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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