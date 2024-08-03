Пограничники остановили мужчину с двумя женами, пытавшегося выехать за границу

Одна из жен была фиктивна для выезда за границу, вторая – настоящая.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Во время проверки документов в пункте пропуска «Львов» пограничники разоблачили псевдо-супругов, которые проявляли актерское мастерство.

«До последнего «пара» держалась за руки и притворялись влюбленными. Интересно, что в это же время настоящая жена мужчины, который пытался незаконно выехать, направлялась на выезд из Украины через пункт пропуска «Шегини». Когда же узнала, что планы мужчины разоблачили – вернулась и приехала к нему. Брак «пара» заключила в конце июня. Незадолго до этого реальные супруги развелись», - рассказали в ГПСУ.

42-летнего мужчину через границу пограничники не пропустили.

В Нацполицию направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

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