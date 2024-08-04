Кличко заявил, что в Киеве невозможно установить солнечные панели на светофорах – почему

Однако в городе устанавливают шкафы резервного питания.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице невозможно установить солнечные панели для бесперебойной работы светофоров во время отключения электроэнергии.

Об этом Об этом он сказал в ответе на обращение, пишет депутат Киевсовета Ксения Семенова.

По словам мэра, ограниченное пространство в условиях плотной застройки, зависимость объемов производимой электроэнергии от размеров солнечных панелей и географическое расположение Киева не дают возможность обеспечить время, необходимое для зарядки аккумуляторов солнечными батареями осенью, зимой и весной.

В то же время в столице устанавливают шкафы резервного питания. В 2024 году в городе оборудовали 62 таких прибора, что позволяет продолжить работу при отключениях электроэнергии 80 светофоров.

В текущем году планируется установить еще 80 таких шкафов.

Автор фото: Ксения Семенова

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