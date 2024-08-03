Группа Aerosmith завершает гастрольную деятельность – в чем причина

В сентябре прошлого года вокалист Стивен Тайлер повредил голосовые связки.

Источник фото: Getty Images for Janie's Fund

Рок-группа Aerosmith объявила, что прекращает гастрольную деятельность и отменяет прощальный тур Peace Out, который анонсировали в мае 2023 года, из-за травмы вокалиста Стивена Тайлера. Группа успел отыграть три концерта.

«Мы всегда хотели поразить вас во время выступления. Как вы знаете, голос Стивена – уникальный инструмент. Он провел месяцы, без устали работая над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, которым он был до травмы... полное восстановление после его вокальной травмы невозможно. Мы приняли сногсшибательное и тяжелое, но необходимое решение – как группа братьев – уйти с гастрольной сцены», — говорится в сообщении группы.

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