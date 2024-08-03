В Одессе вспыхнула потасовка с участием гражданских, в частности, женщин и мужчин в форме

Между гражданскими и военными вспыхнула потасовка – что стало причиной пока неизвестно.

Скриншот из видео

В Одессе вспыхнула потасовка между гражданскими и мужчинами в форме, возможно, как пишут в СМИ, военными ТЦК. Причины и обстоятельства происшествия неизвестны, однако в видео видно, что участие в драке принимают женщины, мужчины в форме и мужчина в гражданской одежде.

Видео распространили местные телеграммы-каналы.

В настоящее время видео, которое «гуляет» в соцсети, официально не прокомментировали.

Напомним, вчера стало известно, что в Одессе произошел конфликт, переросший в драку между сотрудниками Территориальных центров комплектования и местными жителями.

На данный момент продолжается расследование обстоятельств инцидента, а ситуация на месте остается под контролем правоохранителей.

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