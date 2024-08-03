В Одесі спалахнула бійка за участі цивільних, зокрема, жінок та чоловіків у формі

Між цивільними та військовими спалахнула бійка – що стало причиною наразі не відомо.

Скріншот із відео

В Одесі спалахнула бійка між цивільними та чоловіками у формі, ймовірно, як пишуть у ЗМІ, військовими ТЦК. Причини й обставини події наразі невідомі, однак у відео видно, що участь у бійці приймають жінки, чоловіки у формі та чоловік у цивільному одязі.

Відео поширили місцеві телеграм-канали.

Наразі відео, яке «гуляє» у соцмережі, офіційно не прокоментували.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що в Одесі стався конфлікт, що переріс у бійку між співробітниками Територіальних центрів комплектування та місцевими жителями.

На даний момент триває розслідування обставин інциденту, а ситуація на місці залишається під контролем правоохоронців.

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