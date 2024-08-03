Практика судів
  1. В Україні

В Одесі спалахнула бійка за участі цивільних, зокрема, жінок та чоловіків у формі

16:26, 3 серпня 2024
Між цивільними та військовими спалахнула бійка – що стало причиною наразі не відомо.
В Одесі спалахнула бійка за участі цивільних, зокрема, жінок та чоловіків у формі
Скріншот із відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі спалахнула бійка між цивільними та чоловіками у формі, ймовірно, як пишуть у ЗМІ, військовими ТЦК. Причини й обставини події наразі невідомі, однак у відео видно, що участь у бійці приймають жінки, чоловіки у формі та чоловік у цивільному одязі.

Відео поширили місцеві телеграм-канали.

Наразі відео, яке «гуляє» у соцмережі, офіційно не прокоментували.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що в Одесі стався конфлікт, що переріс у бійку між співробітниками Територіальних центрів комплектування та місцевими жителями.

На даний момент триває розслідування обставин інциденту, а ситуація на місці залишається під контролем правоохоронців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, чи може батько перерахувати аліменти на особистий рахунок дитини, а не його матері

Добровільне перерахування батьком аліментів на особистий рахунок неповнолітньої дитини вважається виконанням судового наказу про стягнення аліментів – Верховний Суд.

Помічник Камали Гарріс з числа колишніх судових активістів просуває збільшення кількості суддів Верховного Суду США, аби применшити вагу голосів суддів, призначених Трампом

Ключовим помічником кандидатки у президенти США Камали Гарріс є екс-співзасновник неурядової організації Demand Justice, яка закликала збільшити кількість суддів у Верховному Суді, щоб Джо Байден міг призначати «нових ліберальних суддів» і таким чином перебалансувати вагу голосів у ВС США на користь демократів.

Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

Якщо позичальник вважає відмову банку від надання йому кредиту необґрунтованою, він має право вимагати відшкодування збитків, а не реального виконання зобов’язання – Верховний Суд

Банк припинив видавати кредит у зв’язку з розпорядженням НБУ, яким рекомендовано банкам відмовитися від укладення договорів про відкриття кредитних ліній і надання інших безумовних кредитних зобов’язань, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів та нейтралізації впливу фінансової кризи.

У суддів Київського окружного адміністративного суду буде по два помічники, але тимчасово – РСУ

Додаткові помічники потрібні суддям КОАС для розгляду тисяч справ, які були передані з ліквідованого ОАС Києва.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду