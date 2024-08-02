В Одесі сталася бійка між співробітниками ТЦК та цивільними людьми: відео

Правоохоронці затримали жінку, яка розірвала бронежилет патрульного.

В Одесі стався конфлікт, що переріс у бійку між співробітниками Територіальних центрів комплектування та місцевими жителями. Події розгорнулися після того, як військкоми зупинили автомобіль, водій якого продемонстрував посвідчення волонтера і був відпущений. Однак, за словами свідків, конфлікт продовжився на місці зупинки.

На відеозаписах, що з’явилися в мережі, видно, як водій почав кричати на співробітників ТЦК, а потім наніс удар одному з них. У відповідь, жінка, яка прибула на місце інциденту, почала нападати на патрульного, розірвавши йому бронежилет.

В результаті цього конфлікту жінку затримали правоохоронці. На даний момент триває розслідування обставин інциденту, а ситуація на місці залишається під контролем правоохоронців.

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