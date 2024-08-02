Олімпійські змагання з тріатлону в Парижі поновлено після забруднення Сени фекаліями

Учасники Олімпійського триатлону нарешті пірнули в Сену після відкладень через погані результати перевірки якості води.

Джерело фото: Live Science

У Парижі, де наразі тривають Літні Олімпійські ігри-2024, відновили змагання з тріатлону після того, як забруднення річки Сена фекаліями призвело до скасування частини тренувань і перенесення чоловічих перегонів. Внаслідок тривалих дощів, що обрушилися на місто, рівень хвороботворних бактерій у воді значно зріс, що стало причиною ухвалення рішення про призупинення плавальної частини змагань. Про це пише Live Science.

31 липня організатори дозволили відновлення тріатлону. Спортсмени знову пірнали в Сену для проходження 1,5-кілометрового запливу перед наступними етапами перегонів. Однак попереду ще багато річкових запливів, зокрема змішана естафета і марафонське плавання, заплановані на наступний тиждень.

На підготовку річки до Олімпіади Париж витратив 1,5 мільярда доларів, реалізувавши проект з підключення житлових будинків до муніципальних каналізацій і будівництва підземної цистерни для запобігання потраплянню неочищених стічних вод у річку. Проте, навіть після завершення реконструкції у травні, дощі спричинили різкий сплеск фекального забруднення.

Докторантка з екологічної інженерії в Стенфордському університеті Сара Лоурі зазначає, що кишкова паличка, яка є загальним індикатором фекального забруднення, підвищується після дощів, що може свідчити про наявність інших патогенів у воді, таких як норовірус і сальмонела.

Професор Патрік Гуріан з Університету Дрекселя зазначає, що зниження рівня патогенів у річці може тривати тижні, а не кілька днів, залежно від багатьох факторів, таких як стік води та стан дренажних систем.

Лоурі підкреслює, що купання в забрудненій воді може призвести до різних захворювань, від шлункових спазмів і діареї до серйозніших інфекцій. Водночас, хоча кишкова паличка не завжди є загрозою, її присутність служить орієнтиром для оцінки загального рівня забруднення води.

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