Олимпийские соревнования по триатлону в Париже возобновлены после загрязнения Сены фекалиями

Участники Олимпийского триатлона наконец нырнули в Сену после отложений из-за плохих результатов проверки качества воды.

Источник фото: Live Science

В Париже, где сейчас проходят Летние Олимпийские игры-2024, возобновили соревнования по триатлону после того, как загрязнение реки Сена фекалиями привело к отмене части тренировок и переносу мужских гонок. Вследствие продолжительных дождей, обрушившихся на город, уровень болезнетворных бактерий в воде значительно вырос, что стало причиной принятия решения о приостановке плавательной части соревнований. Об этом пишет Live Science.

31 июля организаторы разрешили возобновление триатлона. Спортсмены снова ныряли в Сену для прохождения 1,5-километрового заплыва перед следующими этапами гонки. Однако впереди еще много речных заплывов, в частности смешанная эстафета и марафонское плавание, запланированные на следующую неделю.

На подготовку реки к Олимпиаде Париж потратил 1,5 миллиарда долларов, реализовав проект по подключению жилых домов к муниципальным канализациям и строительству подземной цистерны для предотвращения попадания неочищенных сточных вод в реку. Однако, даже после завершения реконструкции в мае, дожди вызвали резкий всплеск фекального загрязнения.

Докторантка по экологической инженерии в Стэнфордском университете Сара Лоури отмечает, что кишечная палочка, которая является общим индикатором фекального загрязнения, повышается после дождей, что может свидетельствовать о наличии других патогенов в воде, таких как норовирус и сальмонелла.

Профессор Патрик Гуриан из Университета Дрекселя отмечает, что снижение уровня патогенов в реке может длиться недели, а не несколько дней, в зависимости от многих факторов, таких как сток воды и состояние дренажных систем.

Лоури подчеркивает, что купание в загрязненной воде может привести к различным заболеваниям, от желудочных спазмов и диареи до более серьезных инфекций. В то же время, хотя кишечная палочка не всегда является угрозой, ее присутствие служит ориентиром для оценки общего уровня загрязнения воды.

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