До 19 мая 2024 года в КУоАП не было части 3 статьи 210, поэтому ТЦК не могут привлекать к ответственности по этой части за нарушение учета, совершенное до 19 мая – суды

ТЦК привлекают мужчин к ответственности по ч. 3 ст. 210 КУоАП за нарушения, совершенные до 19 мая 2024 года, но суды отменяют такие штрафы, поскольку до 19 мая части 3 в статье 210 не существовало.

Статья 210 Кодекса об административных правонарушениях под названием «Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета» до 19 мая 2024 состояла из двух частей.

Ч. 1 предусматривала ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета.

Ч. 2 предусматривала ответственность за повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного ч. 1 данной статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период.

19 мая 2024 года вступил в силу закон №3696-IX, согласно которому в статье 210 КУоАП появилась часть 3. Она предусматривает ответственность за совершение нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период, то есть во время военного положения . Также, как известно, в разы были увеличены штрафы.

Следовательно, до 19 мая 2024 г. части 3 в статье 210 КУоАП не существовало. На это обращают внимание на свои решения суды, в частности, обратил внимание Ямпольский районный суд Винницкой области в решении от 29 июля 2024 года по делу 153/989/24.

Обстоятельства дела

Итак, 30 июня 2024 через Укрпочту истец получил постановление ТЦК о привлечении его к административной ответственности.

Именно 30 июня он узнал о наличии обжалуемого постановления от 21 июня 2024, которым начальник ТЦК привлек истца к админответственности по ч.3 ст.210 КУоАП и наложил штраф 17000 грн.

В описательной части постановления указано, что военнообязанный решением призывной комиссии был освобожден от призыва на срочную военную службу в связи с достижением 27-летнего возраста и подлежал передаче на военный учет военнообязанных, что подтверждается извлечением из книги протоколов заседаний призывной комиссии от 24 ноября 2017 года, запись о которой содержится в алфавитной книге призывников 1991 года рождения.

По достижению 27 летнего возраста в 2017 году обязан лично явиться в ТЦК, в то время в военкомат, по месту своего жительства для постановки на военный учет военнообязанных, но его вовремя не выполнил.

Следовательно, он был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУоАП.

Истец указывает, что он не был уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения дела. Никаких ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие он не подавал. Таким образом, рассмотрение дела произошло в его отсутствие.

Кроме того, указывает, что в декабре 2017 года он приходил в Ямпольский райвоенкомат для замены военно-учетных документов, уточнения данных, однако ему было отказано, ссылаясь на отсутствие военных билетов и сообщено, что его вызовут. Обращает внимание суда на то, что на момент достижения им 27 лет положения ст.210 КУоАП не содержало отягчающего обстоятельства «совершение в особый период», а содержало исчерпывающий перечень оснований привлечения к административной ответственности, в частности, за неявку на вызов в военный комиссариат.

С позиции ответчика следует, что он допустил нарушение, а именно с 24 ноября 2017 года не являлся в ТЦК или военкомат, а потому через 7 лет он был подвергнут административной ответственности.

В постановлении от 21 июня 2024 года он привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУоАП и наложен штраф в размере 17000 грн., однако ч.3 ст.210 КУоАП появилась только 19 мая 2024 года в соответствии с Законом «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по совершенствованию ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

Следовательно, он не мог совершить административно-наказанное правонарушение по ч.3 ст.210 КУоАП с 24.11.2017 года, поскольку норма ч. 3 ст. 210 КУоАП введена в действие только 19.05.2024, одновременно с указанием на 60-дневный срок для уточнения своих данных по военному учету.

Что решил суд

Из содержания обжалуемого постановления усматривается, что истец отсутствовал при рассмотрении дела о привлечении его к административной ответственности по ч.3 ст.210 КУоАП, а копия постановления от 21 июня 2024 года была направлена ​​ему заказным письмом. Суд считает достоверными доводы истца о том, что он узнал о существовании постановления 30 июня 2024, получив его копию через Укрпочту.

Из обжалуемого постановления усматривается, что истец состоял на военном учете призывников до 24 ноября 2017 года, после чего должен быть взят на военный учет военнообязанных. Однако доказательств принятия органом, на который возложение ведения военного учета военнообязанных, вы еще указанные меры по взятию призывника на военный учет материалы дела не содержат.

Истец по содержанию искового заявления утверждает, что место жительства не менял, его в ТЦК (военного комиссариата) не вызывали и повестки о вызове он не получал.

12.06.2024 года самостоятельно явился в ТЦК для выполнения требований ч. 10 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», однако на него составили протокол по ч.3 ст.210 КУоАП.

Ответчик отзыва на иск, доказательств вызова для взятия на учет военнообязанных и обращения в органы Национальной полиции для розыска призывника не предоставил.

В соответствии с позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 18 июля 2020 года по делу №216/5226/16-а, привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии юридического состава административного правонарушения, в том числе, установления вины лица в его совершении , подтвержденная надлежащими и допустимыми доказательствами.

Ответчиком должным образом не задокументирован и доказан надлежащими и допустимыми доказательствами факт нарушения истцом Правил военного учета. Само постановление без обоснования доказательствами не дает оснований для вывода о совершении административного правонарушения.

Ввиду того, что материалы дела не содержат доказательств вызова для взятия на учет военнообязанных и вины истца в не взятии его военный учет военнообязанных, суд приходит к выводу, что ответчик не доказал нарушения истцом требований абз.5 ч. 10 ст.1, ч. 3 ст. 37 Закона №2232-ХII и п.1,8 ч.1 Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся приложением 2 Порядка о взятии на военный учет военнообязанных при обстоятельствах, изложенных в обжалованном постановлении.

Кроме этого, 19.05.2024 вступил в силу Закон №3696-ІХ «О внесении изменений в КУоАП относительно ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации», которым ст.210 КУоАП была дополнена частью 3, а именно: о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период.

Итак, до 19.05.2024 нормы ч.3 ст. 210 КУоАП не существовало.

То есть, с 19.05.2024 установлен 60-дневный срок уточнить гражданам Украины свои данные по выполнению воинской обязанности, включающей выполнение правил военного учета, и одновременно введена норма, предусматривающая административную ответственность за невыполнение этих правил.

С учетом вышеизложенного, истец не мог совершить административное правонарушение по ч.3 ст.210 КУоАП с 2017 года, поскольку изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе» и норма ч.3 ст.210 КУоАП введены в действие только 19.05 .2024, одновременно с указанием на 60-дневный срок для уточнения своих данных по военному учету.

Таким образом, привлечение истца 21 июня 2024 к административной ответственности по ч.3 ст.210 КУоАП невозможно, поскольку ухудшающий положение закона не имеет ретроспективного действия.

Согласно ст.8 КУоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действующего во время и по месту совершения правонарушения. Законы, смягчающие или отменяющие ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов. Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы.

Следовательно, суд отменил постановление ТЦК.

Следует отметить, что подобная позиция судов достаточно распространена. О таких случаях раньше писала «Судебно-юридическая газета». В частности, соответствующее дело №559/2057/24 19 июня 2024 года рассмотрел Дубенский горрайонный суд Ровенской области.

Автор: Наталя Мамченко

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