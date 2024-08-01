Могут ли ТЦК штрафовать мужчин, которые не были на учете, но пришли обновить данные – позиции судов

Пришел обновить данные – получил штраф: правомерно ли ТЦК штрафует мужчин, которые до этого не стояли на учете или потеряли военный билет.

Источник фото: АрмияInform

ТЦК штрафует мужчин, пришедших обновить данные, но не стоявших до этого на учет. О таких случаях раньше писала «Судебно-юридическая газета». Теперь о них рассказал и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

«Ко мне обратились граждане, которые после того, как зарегистрировались вовремя в приложении Резерв+, получили там сообщение, что нужно обратиться в ТЦК, для уточнения данных.

Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он обратился в ТЦК по поводу уточнения данных, имея актуализацию через Резерв+, получил штраф 17 тысяч грн.

Второй потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того, как уже это сделал через Резерв+, получил тоже штраф 17 тысяч грн из-за потери военного билета.

Третий случай схож с вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции по похищению у него документов вместе с военным билетом. На этого гражданина также наложили штраф, что правда не 17 тысяч грн. Прямая речь: «Я ходил с юристом, он помог правильно оформить документы. Штраф был не 17 тысяч, а 5100». Возможно, руководитель этого ТЦК имеет какую-то другую инструкцию-разъяснение.

Все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству, здесь вопросов к руководителям этих ТЦК нет. Хотя мне, честно говоря, непонятно, в первом случае уверен, что можно было обойтись и предупреждением» - рассказал Федиенко.

Можно ли штрафовать за непостановку на учет в предыдущих годах

Суды по этому поводу заняли разные позиции. Одни суды считают, что нужно устанавливать дату совершения соответствующего административного правонарушения – в частности, непостановки на военный учет, и в зависимости от этого применять закон, действовавший на момент совершения правонарушения.

Согласно ч. 1 ст. 8. КУоАП лицо подлежит ответственности на основании закона, действующего во время и по месту совершения правонарушения.

Закон №3696-IX, который усилил ответственность за нарушение правил военного учета и повысил штрафы для граждан до 17-25,5 тысяч грн, вступил в силу 19 мая 2024 года. Законы же, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, обратной силы не имеют.

То есть отдельные суды считают, что если мужчина совершил нарушение до 19 мая 2024 года, например, потерял военный билет, то должна применяться статья КУоАП в редакции, которая действовала до 19 мая 2024 года. А значит, нужно применять и «старые» ограничения срока для привлечения к ответственности, и «старый» размер штрафа.

Другие суды считают, что здесь следует применять понятие продолжающегося правонарушения. То есть путем уклонения от постановки на учет лицо совершает правонарушение до тех пор, пока оно не прекращено. А значит, никакого ограничения сроками здесь нет, и ТЦК может налагать штрафы в любое время.

Впрочем, КУоАП не содержит определения понятия «продолжающееся правонарушение».

Пример 1

Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн.

По этому делу №539/2247/24 суд пришел к выводу о том, что ТЦК неправомерно квалифицированы действия истца по ч. 2 ст. 210 КУоАП, поскольку на время совершения инкриминируемого ему правонарушения его действия не могли подпадать под регулирование я этой статьи.

К такому выводу суд пришел также с учетом содержания ч. 2 ст. 8 КУоАП, согласно которой законы, смягчающие или отменяющие ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов. Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы.

Пример 2

Мужчина 27 мая 2024 года явился в ТЦК для уточнения своих военно-учетных данных. Однако на него составили протокол по ч. 3 ст. 210 КУоАП за то, что он в 2021 году не стал на учет военнообязанных.

Но по состоянию на 2021 год этой части 3 в статье 210 КУоАП еще не существовало – она была введена 19 мая 2024 года. Суд решил отменить постановление ТЦК о штрафе, ссылаясь на то, что закон об административной ответственности не имеет обратного действия во времени (решение по делу №559/2057/24 от 19 июня 2024 года).

«Истец не мог совершить административно-наказанное правонарушение по ч.3 ст. 210 КУоАП с 30.06.2021, поскольку норма ч.3 ст.210 КУоАП введена в действие только 19.05.2024, одновременно с указанием на 60-дневный срок для уточнения своих данных по военному учету, что истец и сделал 27.05.2024.

Поэтому нет ни события, ни состава административного правонарушения ч.3 ст. 210 КУоАП, за которое истец подвергнут такому суровому взысканию как 17 000 грн штрафа.

Привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУоАП невозможно, потому что закон, ухудшающий положение, не имеет ретроспективного действия» - указал суд.

Пример 3

ТЦК осуществлял вызов мужчины на 30 января 2023 года, а истец не явился по указанному вызову в ТЦК. Как указал Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 19 июня 2024 года по делу 712/178/24, можно сделать вывод, что законченный состав правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП состоялся именно указанной даты.

Указанное дает основания заключения, что 30 января 2023 года является датой совершения админправонарушения и датой его выявления. Это подтверждается обращением ТЦК от 7 февраля 2023 года в Нацполицию о розыске, задержании и доставке гражданина и факте составления 14 июня 2023 года относительно истца протокола по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП.

Следовательно, в данном случае отсутствуют основания для вывода, что совершение истцом правонарушения носило продолжающийся характер.

Предписаниями статьи 38 КУоАП установлены сроки, по истечении которых исключается наложение административных взысканий.

В период возникновения спорных правоотношений (январь-октябрь 2023 г.) к правонарушению, предусмотренному ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, применялся общий срок наложения административного взыскания, установленный ч. 1 статьи 38 КУоАП.

Указанной нормой закона определено, что административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении – не позднее чем через 2 месяца со дня его выявления.

Из содержания статьи 38 КУоАП усматривается, что началом отсчета срока наложения административного взыскания является день совершения административного правонарушения. Указанная статья не предусматривает иных условий отсчета этого срока, кроме как для продолжающихся правонарушений.

В свою очередь, нормы КУоАП не содержат определения понятия «продолжающееся правонарушение». Поскольку обжалуемое постановление вынесено 25 октября 2023 года, то есть вне срока наложения админвзыскания, установленного ч. 1 статьи 38 КУоАП, оно подлежит отмене, а производство по делу – закрытию, указал суд.

Пример 4 (другая позиция)

Несколько иное мнение высказал Святошинский районный суд Киева в решении от 18 июля 2024 по делу №759/7974/24.

Дело касалось блокировки зарплатной карты работника телемарафона за неуплату штрафа, наложенного ТЦК.

Как отметил суд, по содержанию статьи 38 КУоАП началом отсчета срока для наложения административного взыскания является день совершения административного правонарушения или день выявления продолжающегося правонарушения.

Положение КУоАП не содержит определения понятия «продолжающееся» правонарушение».

Вместе с тем, в теории административного права под продолжающимся правонарушением понимают длительное невыполнение требований правовой нормы посредством действия или бездействия.

При этом характер продолжающегося правонарушения оценивается в каждом конкретном случае индивидуально.

Продолжающееся правонарушение – это проступок, связанный с длительным, непрерывным неисполнением обязанностей, предусмотренных законом. То есть, продолжающиеся правонарушения характеризуются тем, что лицо, совершившее какие-то определенные действия или бездействие, находится в состоянии непрерывного продолжения этих действий (бездействия). Эти действия непрерывно нарушают закон в течение некоторого времени. Иногда такое состояние продолжается значительное время и все время виновное непрерывно совершает правонарушение в виде невыполнения возложенных на него обязанностей. Продолжающееся правонарушение прекращается только в случае устранения состояния, при котором объективно существует эта обязанность, исполнением обязанности соответствующего одним субъектом или прекращением действия соответствующей нормы закона.

Таким образом, суд считает, что правонарушение, совершенное истцом, выразившееся в неявке его во время мобилизации в ТЦК, является продолжающимся нарушением, началом которого является следующий день после даты, указанной в повестке, а прекращается такое нарушение в день фактической явки лица к ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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