Функции искусственного интеллекта для редактирования фотографий в Google стали бесплатными

Ранее ИИ-функции были доступны только тем, у кого есть смартфон Pixel или оформлена подписка Google One.

Функции искусственного интеллекта для редактирования в Google Фото стали бесплатными для всех пользователей. Об этом сообщает ZDNet.

Ранее ИИ-функции были доступны только тем, у кого есть смартфон Pixel или оформлена подписка Google One.

Применение Google Фото анализирует снимки с помощью алгоритмов ИИ и в зависимости от этого предлагает применить к нему различные инструменты:

Magic Eraser – убирает ненужные снимки.

Magic Editor – «вносит сложные изменения без навыков редактирования профессионального уровня» в определенные части изображения (объект, небо, фон и т.п.).

Photo Unblur – исправление низкой резкости фотографий на основе ранее сделанного сканирования изображений.

Portrait Light – настройка расположения источника света, регулировка интенсивности освещения.

И хотя новые функции стали доступны бесплатно всем, некоторые ограничения все же остались. Воспользоваться ими могут владельцы iPhone (с iOS 15 и поновее) и Android-смартфонов (с Android 8 и поновее).

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