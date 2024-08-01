В Украине началась кампания по вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка

Минздрав начинает дополнительный раунд вакцинации для групп, которые пропустили прививки в 2023 году.

С 1 августа по всей Украине стартует дополнительный раунд вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка для групп населения, которые пропустили плановую вакцинацию в 2023 году. Кампания, которая продлится до конца года, предусмотрена решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Министерство здравоохранения.

В пресс-релизе Минздрава указано, что по итогам 2023 года уровень вакцинации против дифтерии и столбняка в Украине на 37% ниже, чем в странах ЕС. В частности, в прошлом году было вакцинировано лишь 151,697 тысяч детей.

В рамках дополнительной вакцинальной кампании Минздрав планирует вакцинировать более 1 миллиона украинцев, включая около 400 тысяч детей. Эти меры направлены на повышение уровня вакцинации и защиту населения от инфекционных болезней.

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