Переправляли уклонистов через границу в обход пунктов пропуска: задержали двух дельцов

Организатором незаконной схемы оказался 24-летний житель Львова.

Полицейские Киева объявили о подозрении мужчине и женщине, которые за 6500 долларов США переправляли уклонистов через границу в обход пунктов пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Организовал незаконную переправку призывников за пределы Украины 24-летний житель Львова, а помогала ему 34-летняя знакомая из Киевщины.

Как установили полицейские, злоумышленник организовывал для мужчин, намеревавшихся уклониться от мобилизации так называемый трансфер через границу в обход пунктов пропуска. За такую ​​«услугу» он просил за 6 500 долларов. В поиске «клиентов» ему помогала 34-летняя сообщница из Киевской области.

Правоохранители задержали организатора незаконного трансфера и задокументировали получение им 6500 долларов США.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Делкам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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