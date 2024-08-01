УЗ изменит расписание двух поездов в Польшу

Для уменьшения риска задержек при прохождении границы Укрзализныця вносит корректировки в расписание двух поездов Интерсити+ Киев — Перемышль.
Так, в УЗ сообщают, что начиная с 10 августа:
«Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля», – объясняют в УЗ.
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