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УЗ изменит расписание двух поездов в Польшу

16:10, 1 августа 2024
Укрзализныця меняет расписание движения двух Интерсити+ для уменьшения риска задержек при прохождении границы.
УЗ изменит расписание двух поездов в Польшу
Иллюстрационное фото: УЗ
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Для уменьшения риска задержек при прохождении границы Укрзализныця вносит корректировки в расписание двух поездов Интерсити+ Киев — Перемышль.

Так, в УЗ сообщают, что начиная с 10 августа:

  • поезд №715 Киев — Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59.
  • поезд №705 Киев — Перемышль будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

«Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля», – объясняют в УЗ.

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