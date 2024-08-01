УЗ змінить розклад двох поїздів до Польщі

Для зменшення ризику затримок при проходженні кордону Укрзалізниця вносить коригування у розклад руху двох поїздів Інтерсіті+ Київ — Перемишль.
Так, в УЗ повідомляють, що починаючи з 10 серпня:
«Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю», - пояснюють в УЗ.
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