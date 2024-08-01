УЗ змінить розклад двох поїздів до Польщі

Укрзалізниця змінює розклад руху двох Інтерсіті+ для зменшення ризику затримок при проходженні кордону.

Ілюстраційне фото: УЗ

Для зменшення ризику затримок при проходженні кордону Укрзалізниця вносить коригування у розклад руху двох поїздів Інтерсіті+ Київ — Перемишль.

Так, в УЗ повідомляють, що починаючи з 10 серпня:

поїзд №715 Київ — Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59.

поїзд №705 Київ — Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

«Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю», - пояснюють в УЗ.

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