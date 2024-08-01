На Тернопільщині судитимуть депутата сільради, який допоміг більше 70 ухилянтам втекти за кордон

Чоловік вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових.

На Тернопільщині викрито депутата сільської ради, який допоміг втекти з України 74 військовозобов'язаним. Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний, депутат однієї із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.

Отримавши доступ до службової документації, він вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових. У документи замість реальних прізвищ водіїв-волонтерів вписував дані ухилянтів.

Тоді на підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися. У такий спосіб упродовж липня 2022 – січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

Фігуранту слідчі поліції оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

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