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В Тернопольской области будут судить депутата сельсовета, который помог более 70 уклонистам сбежать за границу

17:26, 1 августа 2024
Человек вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных.
В Тернопольской области будут судить депутата сельсовета, который помог более 70 уклонистам сбежать за границу
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В Тернопольской области разоблачен депутат сельского совета, который помог бежать из Украины 74 военнообязанным. Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители установили, что подозреваемый, депутат одного из сельских советов, был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей Тернополя.

Получив доступ к служебной документации, он вносил ложные сведения в письма обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных. В документы вместо реальных фамилий водителей-волонтеров вписывал данные уклонистов.

Тогда на основании поддельных писем-обоснований таких лиц включали в автоматизированную информационную систему и они беспрепятственно выезжали за пределы Украины, однако обратно не возвращались. Таким образом, в течение июля 2022 – января 2023 годов он помог пересечь границу 74 военнообязанным мужчинам.

Фигуранту следователи полиции объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. За совершенное обвиняемому грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время обвинительный акт с материалами уголовного производства направлен в суд.

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