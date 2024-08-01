Переправляли ухилянтів через кордон в обхід пунктів пропуску: затримали двох ділків

Організатором незаконної схеми виявився 24-річний мешканець Львова.

Поліцейські Києва оголосили про підозру чоловікові та жінці, які за 6500 доларів США переправляли ухилянтів через кордон в обхід пунктів пропуску. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Організував незаконне переправлення призовників за межі України 24-річний мешканець Львова, а допомагала йому 34-річна знайома з Київщини.

Як встановили поліцейські, зловмисник організовував для чоловіків, які мали намір ухилитися від мобілізації так званий трансфер через кордон в обхід пунктів пропуску. За таку «послугу» він просив за 6 500 доларів. У пошуку «клієнтів» йому допомагала 34-річна спільниця з Київської області.

Правоохоронці затримали організатора незаконного трансферу та задокументували отримання ним 6 500 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Ділкам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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