В Україні розпочалася кампанія з вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця

МОЗ розпочинає додатковий раунд вакцинації для груп, які пропустили щеплення у 2023 році.

З 1 серпня по всій Україні стартує додатковий раунд вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця для груп населення, які пропустили планову вакцинацію у 2023 році. Кампанія, яка триватиме до кінця року, передбачена рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У пресрелізі МОЗ зазначено, що за підсумками 2023 року рівень вакцинації проти дифтерії та правця в Україні на 37% нижчий, ніж у країнах ЄС. Зокрема, минулого року було вакциновано лише 151,697 тисяч дітей.

В рамках додаткової вакцинальної кампанії МОЗ планує вакцинувати понад 1 мільйон українців, включаючи близько 400 тисяч дітей. Ці заходи спрямовані на підвищення рівня вакцинації та захист населення від інфекційних хвороб.

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