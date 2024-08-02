Функції штучного інтелекту для редагування фотографій в Google стали безкоштовними

Раніше ШІ-функції були доступні тільки тим, у кого є смартфон Pixel або оформлена підписка Google One.

Функції штучного інтелекту для редагування в «Google Фото» стали безкоштовними для всіх користувачів. Про це повідомляє ZDNet.

Раніше ШІ-функції були доступні тільки тим, у кого є смартфон Pixel або оформлена підписка Google One.

Застосунок «Google Фото» аналізує знімки за допомогою алгоритмів ШІ і залежно від цього пропонує застосувати до нього різні інструменти:

Magic Eraser – прибирає непотрібні об'єкти зі знімків.

Magic Editor – «вносить складні зміни без навичок редагування професійного рівня» в певні частини зображення (об'єкт, небо, тло тощо).

Photo Unblur – виправлення фотографій з низькою різкістю на основі раніше зробленого сканування зображень.

Portrait Light – налаштування розташування джерела світла, регулювання інтенсивності освітлення.

І хоча нові функції стали доступні безкоштовно абсолютно всім, деякі обмеження все ж залишилися. Скористатися ними можуть власники iPhone (з iOS 15 і новіше) і Android-смартфонів (з Android 8 і новіше).

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