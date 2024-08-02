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Систематически брал взятки с перевозчиков: задержали инспектора госслужбы по безопасности на транспорте

23:48, 2 августа 2024
Подозреваемый требовал взятки за беспрепятственные занятия хозяйственной деятельностью.
Систематически брал взятки с перевозчиков: задержали инспектора госслужбы по безопасности на транспорте
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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении старшему государственному инспектору отдела государственного надзора (контроля) во Львовской области Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, чиновник организовал схему систематического получения взяток от директора общества, специализирующегося на пассажирских перевозках.

Подозреваемый требовал взятки за беспрепятственные занятия хозяйственной деятельностью. Сумма неправомерной выгоды зависела от вида перевозок, осуществляемых автобусами. В общей сложности ежемесячно директор должен был платить 550 долларов США.

«Задокументировано получение взяток на общую сумму 1 100 долларов США», - заявили в прокуратуре.

Подозреваемый задержан после очередного получения неправомерной выгоды.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также в суд подано ходатайство об отстранении его от занимаемой должности.

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