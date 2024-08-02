Нацбанк прогнозирует, что в 2024-2025 годах из Украины уедут еще 700 тысяч человек

Помимо бытовых сложностей, частые отключения отрицательно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию.

В 2024-2025 годах ожидается, что из Украины уедут еще 700 тысяч человек (около 400 и 300 тыс. человек соответственно). Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2024 года.

Это предположение ухудшилось по сравнению с апрельским инфляционным отчетом в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями э/э и усугубляет риски для отопительного сезона.

Указывается, что помимо бытовых сложностей, частые отключения отрицательно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию.

Кроме того, миграцию обусловит медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков безопасности.

Ожидается, что чистый возврат мигрантов в Украину начнется в 2026 году и будет постепенным (около 400 тыс. человек), поскольку из-за длительной продолжительности пребывания за границей адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее.

«Количество внутренне перемещенных лиц также будет оставаться значительным, потому что согласно опросам значительная их доля некуда возвращаться из-за значительных разрушений», - говорится в отчете.

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