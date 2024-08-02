Минобороны кодифицировало новый легкий бронеавтомобиль «Джура» для ВСУ

Новый бронеавтомобиль «Джура» получит статус штатного в ВСУ после успешной кодификации.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины завершило кодификацию легкого бронеавтомобиля «Джура», который теперь официально допущен к эксплуатации в войсках. Этот новый образец бронированного транспорта станет частью парка бронированных транспортных средств ВСУ и предназначен для выполнения различных тактических задач. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Бронеавтомобиль «Джура» построен на шасси «Toyota Land Cruiser 70» и оснащен специально разработанной бронекапсулой, обеспечивающей баллистическую защиту от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы также предусматривает возможность установки пулемета на турели.

Легкий бронеавтомобиль имеет компактные размеры и относительно небольшую массу, что повышает его проходимость. Подвеска машины была усилена украинскими инженерами, а запас хода «Джуры» составляет более 650 км.

В зависимости от назначения, «Джура» может быть изготовлена в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения для выполнения задач разведки, патрулирования, логистики, эвакуации раненых и тому подобное.

Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники сообщило, что процедура кодификации нового образца ВВТ упрощена до 10 дней. Кодифицированный «Джура» включен в штатно-табельное расписание воинских частей, что позволяет его закупку за средства государственного бюджета и использование в ВСУ.

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