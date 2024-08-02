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На Закарпатье заработала первая ветровая электростанция: какая ее мощность

12:39, 2 августа 2024
Ветровая электростанция может обеспечить электроэнергией тысячи домохозяйств.
На Закарпатье заработала первая ветровая электростанция: какая ее мощность
Фото иллюстративное, источник фото: wikimedia.org
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Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что на Закарпатье заработала первая ветровая электростанция.

В настоящее время станция работает в тестовом режиме с мощностью 1,8 МВт. Она оснащена турбиной мощностью 4,8 МВт, имеет высоту башни 120 м и диаметр ротора – 152 м. Одна такая ветряная мельница имеет потенциал обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.

В ведомстве отмечают, что общая установленная мощность планируемой ВЭС составит 80 МВт. Объема производимой электроэнергии достаточно для ежегодного обеспечения 50 000 домохозяйств.

«Запуск этого объекта является важным шагом в развитии ветроэнергетики в Украине и способствует уменьшению зависимости от традиционных источников энергии», - добавили в инспекции.

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