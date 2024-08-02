На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція: яка її потужність

Вітрова електростанція може забезпечити електроенергією тисячі домогосподарств.

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Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила, що на Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція.

Наразі станція працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт, має висоту башти 120 м і діаметр ротора – 152 м. Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3 000 домогосподарств.

У відомстві зазначають, що загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. Обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 000 домогосподарств.

«Запуск цього об'єкта є важливим кроком у розвитку вітроенергетики в Україні та сприяє зменшенню залежності від традиційних джерел енергії», - додали у інспекції.

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