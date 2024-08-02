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Україна повернула тіла 250 полеглих захисників

12:56, 2 серпня 2024
Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із уганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків.
Україна повернула тіла 250 полеглих захисників
Джерело фото: Koord_shtab
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У п'ятницю, 2 серпня, Україні вдалося повернути тіла 250 полеглих військових Сил оборони. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки..

Репатріація відбулася завдяки зусиллям Координаційного штабу, Міністерства реінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, а також інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.

Передача тіл здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть передані до визначених державних установ для подальшої ідентифікації. Правоохоронці та судово-медичні експерти займуться встановленням особи загиблих.

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