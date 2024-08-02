Украина вернула тела 250 павших защитников

Состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с уганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений.

Источник фото: Koord_shtab

В пятницу, 2 августа, Украине удалось вернуть тела 250 павших военных Сил обороны. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Удалось вернуть тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории государства-агрессора.

Репатриация состоялась благодаря усилиям Координационного штаба, Министерства реинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВС ВСУ, а также других силовых структур, ведомств и международных организаций.

Передача тел осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки будут переданы в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации. Правоохранители и судебно-медицинские эксперты займутся установлением личности погибших.

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