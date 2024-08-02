Переговоры о большом обмене заключенными между США и рф продолжались более двух лет: все подробности

Организация обмена включала секретные переговоры и сложную дипломатию с участием Германии, россии и США.

Переговоры между США и рф, которые привели к большому обмену заключенными 1 августа 2024 года, на самом деле начались более двух лет назад. Причем сам обмен чуть не сорвался. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

В издании утверждают, что организация обмена включала секретные переговоры и сложную дипломатию с участием Германии, россии и США, причем интересы всех сторон порой сильно расходились.

В комментарии официальные лица Белого дома заявили, что в течение нескольких месяцев после задержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер в россии в феврале 2022 года в Кремле были готовы к переговорам.

Они неоднократно обращались к Вашингтону с предложением — Грайнер может быть освобождена, как и бывший американский морпех Пол Уилан, осужденный в рф за шпионаж (обвинение, которое он, и США отрицают), но только в рамках сделки по российскому киллеру Вадиму Красикову. Тот отбывал пожизненное заключение в Германии после того, как убил в берлинском парке чеченско-грузинского диссидента. Дальше дело застопорилось.

В декабре 2022 года, после месяцев переговоров, Кремль освободил Грайнер в рамках обмена на торговца оружием Виктора Бута, но Уилан остался в русской тюрьме.

В начале 2023 года советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим немецким коллегой Йенсом Плетнером — для того, чтобы попытаться выяснить, как заключить сделку по Уилану. Позднее, 17 апреля 2023 года, госсекретарь Энтони Блинкен провел беседу по этому поводу с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Японии.

Тогда в США предложили новый поворот событий — с тем, чтобы немцы освободили Красикова, а взамен получили российского оппозиционера Алексея Навального. Но данный вариант в жизнь тоже не воплотился — поскольку 16 февраля 2024 года Навальный умер в российской тюрьме.

В июне 2024 года Шольц, по всей видимости, был готов одобрить сделку со стороны Германии — Красиков будет освобожден и это начнет многоэтапный обмен заключенный. Вашингтон подготовил свое новое предложение Москве и стал ожидать.

По словам источников журналистов в Белом доме, в начале июля 2024 года администрация Байдена получила официальное уведомление о том, что россия готова на сделку.

«В начале июля русские в принципе согласились, а затем в конце июля они приняли его. Затем мы взялись за дело», — сказал американский чиновник.

В Reuters добавляют, что команда Байдена начала тайную работу над комплексом международных логистических операций, которые должны были сработать как часы.

На нынешней неделе Салливан позвонил семьям задержанных американцев с сообщением — пришло время приехать в Белый дом и встретиться с президентом, у которого будут «некоторые новости по их делу».

Уже 1 августа обмен был успешно совершен.

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