Самолет с гражданами США, освобожденными в процессе обмена с россией, приземлился под Вашингтоном, фото и видео

Джо Байден и Камала Харрис лично встретили уволенных после обмена американцев с самолета в США.

Как сообщалось, 1 августа произошел большой обмен заключенными между США, Германией и рф. Президент США Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты.

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в рф гражданами США в рамках крупного обмена.

На борту, в частности, были журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова и бывший морской пехотинец Пол Вилан.

Президент США Джо Байден встретил их на аэродроме.

Кроме того, освобожденных из российских колоний сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.

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