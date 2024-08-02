Кореянка Ким Е Джи покорила болельщиков Олимпиады взглядом убийцы и плюшевым слоником, фото

Спортсменка захватила мир своим шармом на Олимпийских играх 2024 года.

Корейская спортсменка по пулевой стрельбе Ким Е Джи неожиданно приобрела огромную популярность, даже не выиграв золотую медаль Парижа-2024. В стрельбе из пистолета с 10 метров девушка завоевала серебро, но медийный успех ей дали не результаты, а ее образ во время соревнований.

Ее фотография с футуристическими очками и ледяным видом на Олимпиаде стала вирусной в сети.

«Дополнением» к этому хладнокровному образу стала игрушка слоника, висевшая на ее поясе. Эта игрушка – талисман, подаренный дочерью.

Пользователи увлекаются образом 31-летней кореянки: белая кепка с национальным флагом, черная легкая куртка, черные ботинки и пистолет. Поклонники уже успели сравнить Ким Е Джи с героиней боевиков и разных аниме.

Добавим, что турецкий спортсмен взял олимпийское серебро с рукой в ​​кармане и без специального снаряжения.

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