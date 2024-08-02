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Літак із громадянами США, звільненими в процесі обміну з росією, приземлився під Вашингтоном, фото та відео

08:38, 2 серпня 2024
Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців з літака у США.
Літак із громадянами США, звільненими в процесі обміну з росією, приземлився під Вашингтоном, фото та відео
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Як повідомлялося, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та рф. Президент США Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти.

На авіабазі Ендрюс біля Вашингтона сів літак зі звільненими у рф громадянами США в рамках великого обміну.

На борту, зокрема, були журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, та колишній морський піхотинець Пол Вілан.

Президент США Джо Байден зустрів їх на летовищі.

Крім того, звільнених з російських колоній співгромадян зустріла також віцепрезидентка Камала Гарріс.

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