Самолет с гражданами США, освобожденными в процессе обмена с россией, приземлился под Вашингтоном, фото и видео

Как сообщалось, 1 августа произошел большой обмен заключенными между США, Германией и рф. Президент США Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты.
На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в рф гражданами США в рамках крупного обмена.
На борту, в частности, были журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова и бывший морской пехотинец Пол Вилан.
Президент США Джо Байден встретил их на аэродроме.
Кроме того, освобожденных из российских колоний сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.
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