Большой обмен заключенными: россия отпустила Гершковича, Кара-Мурзу, Яшина

В обмене между россией, Беларусью, США и Германией участвуют 26 человек, 2 из которых - дети.

В Анкаре прямо сейчас происходит большой обмен заключенными между россией, Беларусью, США и Германией. Как сообщает CNN, обмен благодаря своим масштабам станет историческим событием.

По сообщению турецкого канала NTV, в этом обмене участвуют 26 человек, 2 из которых - дети.

Согласно договору, по меньшей мере 12 политических заключенных, удерживаемых в россии, будут переданы в Германию, тогда как восемь российских граждан вернутся в рф. Среди освобожденных оказались журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева и Вадим Красиков, предполагаемый офицер фсб, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Также ожидается освобождение осужденного журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Среди освобожденных оппозиционных политиков, музыкантов и журналистов: Эван Гершкович, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Илья Яшин, Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров, Пол Уилан, Алсу Курмашева, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Дитер Воронин, Кевин Лик, Рико Кригер, Патрик Шебель, Герман Мойжес, Вадим Останин.

В обмен россия получила киллера из фсб Вадима Красикова, шпионов Павла Рубцова и Артема и Анну Дульцевых, офицера ГРУ Михаила Микушина, хакеров Романа Селезнева и Владислава Клюшина, а также контрабандиста оружием Вадима Конощенко.

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