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Срок обращения в суд по делам, связанным с несоблюдением законодательства об оплате труда: позиция БП ВС

17:13, 1 августа 2024
До 19 июля 2022 КЗоТ Украины не ограничивал срок для подачи иска о взыскании заработной платы, а после этой даты срок обращения в суд ограничен 3 месяцами с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
Срок обращения в суд по делам, связанным с несоблюдением законодательства об оплате труда: позиция БП ВС
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Большая Палата Верховного Суда указывает, что до 19 июля 2022 года КЗоТ Украины не ограничивал каким-либо сроком право работника на обращение в суд с иском о взыскании надлежащей ему заработной платы.

После этой даты срок обращения в суд с трудовым спором, в том числе о взыскании надлежащей работнику заработной платы, ограничен тремя месяцами со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ч. 1 ст. 233 КЗоТ Украины).

Нормы ст. 233 КЗоТ Украины норма материального права, которая определяет срок судебной защиты права работника в случае нарушения законодательства о труде. Указанная норма распространяет свое действие на всех работников и служащих предприятия, учреждения, организации и независимо от характера их трудовой деятельности, в том числе лиц, проходящих публичную или государственную службу.

В каждом случае суд обязан проверить причины пропуска этих сроков, а также привести в решении мотивы, почему он возобновляет или считает невозможным восстановить нарушенный срок. Следствием пропуска таких сроков является отказ в удовлетворении иска, то есть отказ в предоставлении судебной защиты, пишет Пятый апелляционный админсуд.

БП ВС считает, что четкой и предполагаемой является позиция относительно необходимости применения предписаний ст. 233 КЗоТ Украины во время определения сроков обращения в административные суды для разрешения споров, связанных с несоблюдением законодательства об оплате труда, в том числе и по искам лиц, находящихся (находились) на публичной службе, а также в отношениях с государством в лице соответствующих субъектов властных полномочий суд должен применять правило приоритета правовой нормы по наиболее благоприятному толкованию для лица - субъекта частного права.

То есть, БП ВС в очередной раз подтверждает вывод о том, что положения ст. 233 КЗоТ Украины в части, касающиеся срока обращения в суд по делам, связанным с несоблюдением законодательства об оплате труда, имеют преимущество в применении над ч. 5 ст. 122 КАС Украины.

Ознакомиться с постановлением БП ВС от 11 июля 2024 г. по делу №990/156/23 можно по ссылке.

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