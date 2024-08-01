Строк звернення до суду у справах, пов’язаних з недотриманням законодавства про оплату праці: позиція ВП ВС

До 19 липня 2022 року КЗпП України не обмежував строк для подання позову про стягнення заробітної плати, а після цієї дати строк звернення до суду обмежений 3 місяцями з моменту, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав.

Велика Палата Верховного Суду вказує, що до 19 липня 2022 року КЗпП України не обмежував будь-яким строком право працівника на звернення до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати.

Після цієї дати строк звернення до суду з трудовим спором, у тому числі про стягнення належної працівнику заробітної плати, обмежений трьома місяцями з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права (ч. 1 ст. 233 КЗпП України).

Норми ст. 233 КЗпП України є нормою матеріального права, яка визначає строк судового захисту права працівника у разі порушення законодавства про працю. Вказана норма поширює свою дію на всіх працівників та службовців підприємства, установи, організації та незалежно від характеру їх трудової діяльності, у тому числі на осіб, які проходять публічну чи державну службу.

У кожному випадку суд зобов'язаний перевірити причини пропуску цих строків, а також навести у рішенні мотиви, чому він поновлює або вважає неможливим поновити порушений строк. Наслідком пропуску таких строків є відмова у задоволенні позову, тобто відмова у наданні судового захисту, пише П’ятий апеляційний адмінсуд.

ВП ВС вважає, що чіткою та передбачуваною є позиція щодо необхідності застосування приписів ст 233 КЗпП України під час визначення строків звернення до адміністративних судів для вирішення спорів, пов'язаних з недотриманням законодавства про оплату праці, в тому числі і за позовами осіб, які перебувають (перебували) на публічній службі, а також що у взаєминах із державою в особі відповідних суб'єктів владних повноважень суд має застосовувати правило пріоритету правової норми за найбільш сприятливим тлумаченням для особи - суб'єкта приватного права.

Тобто, ВП ВС в чергове підтверджує висновок про те, що положення ст. 233 КЗпП України в частині, що стосуються строку звернення до суду у справах, пов'язаних з недотриманням законодавства про оплату праці, мають перевагу в застосуванні над ч. 5 ст. 122 КАС України.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 11 липня 2024 року по справі №990/156/23 можна за посиланням.

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