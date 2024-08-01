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В Киеве завершают реконструкцию парка, где совсем недавно была большая свалка

23:30, 1 августа 2024
В 2018 году на участке была большая свалка, а сейчас там завершают работы по реконструкции парка.
В Киеве завершают реконструкцию парка, где совсем недавно была большая свалка
Источник фото: kmr.gov.ua
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В Днепровском районе реконструируют парк с целью создания рекреационной зоны. Как сообщили в Киевском горсовете, еще в 2018 году этот участок на улице Петра Вершигоры был большой свалкой, а на сегодняшний день там настоящая рекреационная зона Днепровского района.

В горсовете отмечают, что работы уже находятся на завершающей стадии. В парке обустроены зеленые зоны, большая детская и спортивная площадки, дорожки с плитки, скамейки и мусорники.

Кроме того, планируется еще комплекс работ, в том числе установка системы освещения, а также дополнительного спортивного и детского инвентаря на площадках. Также предусмотрено высадить еще больше деревьев, в том числе осенью запланировано обустроить аллею сакур.

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